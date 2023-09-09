Африканский союз стал постоянным членом G20
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Африканский союз стал постоянным членом G20, в состав которого входят богатейшие страны мира. Это первое расширение блока с 2008 года, сообщает УНН со ссылкой на France24.
Детали
Присоединение Африки к G20 означает, что континент получит больше голоса в глобальных экономических решениях. Это также является важным дипломатическим успехом для Индии, которая принимала саммит G20.
Членство в G20 дает Африке возможность обсуждать с другими крупными экономиками мира такие важные вопросы, как изменение климата, бедность и голод. Это также может помочь Африканскому союзу сотрудничать с другими странами для решения общих проблем.
Дополнение
В 2023 году страны G20 объявили об амбициозных планах по укреплению торговли между Индией, Ближним Востоком и Европой. Этот проект, который называется “Современный Spice Route”, мог бы теснее связать три региона, на которые приходится примерно треть мировой экономики.
Проект предусматривает строительство железной дороги и порта, которые бы соединили Европу и Индию. Это позволит увеличить торговые потоки между двумя регионами и улучшить экономическое сотрудничество.
Соглашение об изучении проекта было подписано Вашингтоном, Саудовской Аравией, ЕС, ОАЭ и другими странами на полях саммита G20 в Нью-Дели.
Кроме того, этот проект является ответом на инициативу Китая “Один пояс, один путь”, которая также направлена на развитие инфраструктуры в глобальном масштабе.
Также китайский лидер Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии, что поставило под сомнение важность встречи.
Напомним
Ранее сообщалось, что Индия предложила, чтобы заявление G20, осуждающее войну в Украине, также учитывало “взгляды” россии и Китая, чтобы избежать тупика.