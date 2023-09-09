Африканский союз стал постоянным членом G20

ukru
Эксклюзив
13:47 • 29443 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 57232 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 45455 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 53816 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 104588 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 127347 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 158981 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 190910 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136993 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127162 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 68460 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 113596 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 94702 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 65989 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 42232 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 158984 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 190913 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 134584 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 141399 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 178269 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 3868 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 42232 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 113596 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153084 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160125 просмотра
Актуальное
Африканский союз стал постоянным членом G20

Африканский союз стал постоянным членом G20

Киев • УНН

 • 307933 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Африканский союз стал постоянным членом G20, в состав которого входят богатейшие страны мира. Это первое расширение блока с 2008 года, сообщает УНН со ссылкой на France24.

Детали

Присоединение Африки к G20 означает, что континент получит больше голоса в глобальных экономических решениях. Это также является важным дипломатическим успехом для Индии, которая принимала саммит G20.

Членство в G20 дает Африке возможность обсуждать с другими крупными экономиками мира такие важные вопросы, как изменение климата, бедность и голод. Это также может помочь Африканскому союзу сотрудничать с другими странами для решения общих проблем.

Дополнение

В 2023 году страны G20 объявили об амбициозных планах по укреплению торговли между Индией, Ближним Востоком и Европой. Этот проект, который называется “Современный Spice Route”, мог бы теснее связать три региона, на которые приходится примерно треть мировой экономики.

Проект предусматривает строительство железной дороги и порта, которые бы соединили Европу и Индию. Это позволит увеличить торговые потоки между двумя регионами и улучшить экономическое сотрудничество.

Соглашение об изучении проекта было подписано Вашингтоном, Саудовской Аравией, ЕС, ОАЭ и другими странами на полях саммита G20 в Нью-Дели.

Кроме того, этот проект является ответом на инициативу Китая “Один пояс, один путь”, которая также направлена на развитие инфраструктуры в глобальном масштабе.

Также китайский лидер Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии, что поставило под сомнение важность встречи.

Напомним

Ранее сообщалось, что Индия предложила, чтобы заявление G20, осуждающее войну в Украине, также учитывало “взгляды” россии и Китая, чтобы избежать тупика.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы