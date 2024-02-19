Зеленський привітав нового головуючого в Африканському Союзі: "Готові до взаємовигідної співпраці"

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Мавританії з початком головування в Африканському Союзі, заявивши про готовність до взаємовигідної співпраці задля відновлення поваги до міжнародного права та Статуту ООН, повідомляє УНН.

Вітаю Президента Мавританії Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуані з початком головування в Африканському Союзі. Бажаю мавританському головуванню успішно сприяти реалізації цілей Африканського Союзу та забезпеченню сталого й мирного розвитку країн Африканського континенту. Готові до взаємовигідної співпраці задля відновлення поваги до міжнародного права та Статуту ООН шляхом імплементації української формули миру - написав Зеленський у соцмережах.

Нагадаємо

У вересні 2023 року Африканський союз став постійним членом G20, до складу якого входять найбагатші країни світу. Це перше розширення блоку з 2008 року.