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Зеленський привітав нового головуючого в Африканському Союзі: "Готові до взаємовигідної співпраці"

Зеленський привітав нового головуючого в Африканському Союзі: "Готові до взаємовигідної співпраці"

Київ • УНН

 • 26869 перегляди

Зеленський привітав нового очільника Африканського Союзу і заявив, що Україна готова співпрацювати задля відновлення поваги до міжнародного права та Статуту ООН.

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Мавританії з початком головування в Африканському Союзі, заявивши про готовність до взаємовигідної співпраці задля відновлення поваги до міжнародного права та Статуту ООН, повідомляє УНН

Вітаю Президента Мавританії Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуані з початком головування в Африканському Союзі. Бажаю мавританському головуванню успішно сприяти реалізації цілей Африканського Союзу та забезпеченню сталого й мирного розвитку країн Африканського континенту. Готові до взаємовигідної співпраці задля відновлення поваги до міжнародного права та Статуту ООН шляхом імплементації української формули миру

- написав Зеленський у соцмережах.

Нагадаємо 

У вересні 2023 року Африканський союз став постійним членом G20, до складу якого входять найбагатші країни світу. Це перше розширення блоку з 2008 року. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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