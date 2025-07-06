В МИД объяснили, почему Трамп избегает прямого ответа о продаже оружия Украине

Президент Дональд Трамп избегает прямого ответа относительно продажи оружия Украине, потому что в понимании американцев продолжается мирный процесс. Они хотят склонить Россию к каким-то шагам. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским", передает УНН.

Детали

Тихий прокомментировал, уклоняется ли Трамп от продажи оружия Украине.

Единственная причина, почему он не говорит что-то прямо – да или нет, это потому, что в их (американской – ред.) парадигме, понимании продолжается мирный процесс. Они хотят склонить Россию к каким-то шагам. Поэтому такие осторожные формулировки, избегание ответа по оружию, каким-то другим вещам. Для нас, МИД важно не то, чтобы публично он говорил да или нет, а чтобы эти решения были приняты - сказал Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что над возможностью продажи Украине оружия идет работа.

Над этим сейчас идет работа... Этот процесс идет активно и, надеюсь, он выйдет на результат. Тем более речь идет о коммерческой истории, а не о пакетах помощи, благотворительности - заявил Тихий.

У Украины могут закончиться ракеты к Patriot через несколько недель - Bild

Дополнение

Как писало Reuters, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля, заявил, что Украине понадобятся ракеты Patriot для ее обороны, и выразил разочарование из-за неспособности Путина прекратить боевые действия.

25 июня Трамп заявлял, что хочет, чтобы США предоставили Украине системы ПВО Patriot, однако подчеркнул, что они также нужны и Америке, и Израилю.

Президент Зеленский, рассказывая о разговоре с Дональдом Трампом 4 июля, заявил, что они, в частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия.

Напомним

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что 1 июля США приостановили отправку части зенитных ракет и боеприпасов Украине из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после обзора запасов боеприпасов Пентагона.

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели его. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательствам по передаче Украине ракет для систем Patriot.

Кроме того, Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на беспокойство по поводу истощения собственных арсеналов.