В МИД объяснили, почему Трамп избегает прямого ответа о продаже оружия Украине

$41.720.00
49.180.00
ukenru
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
08:52 • 3514 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
06:37 • 17528 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 77130 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
5 июля, 12:33 • 87154 просмотра
Вопрос Украины и отсутствие путина: 6-7 июля состоится Саммит БРИКС в Бразилии
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 202045 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 257300 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:00 • 123512 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 111674 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 124539 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 194078 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
37%
750мм
Популярные новости
Ночная атака дронов на Запорожье: повреждены предприятия и склады, произошло несколько пожаров6 июля, 00:50 • 35387 просмотра
Путин и Си Цзиньпин игнорируют саммит БРИКС в Бразилии: The Guardian назвала причину6 июля, 02:53 • 16028 просмотра
Вражеская атака на Киевщину: в ГСЧС показали разрушительные последствия6 июля, 03:14 • 40341 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: ранена 89-летняя женщина04:29 • 20493 просмотра
В Новороссийске заявили о ночной атаке безэкипажных катеров, Керченский мост также перекрывали06:57 • 8326 просмотра
публикации
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 61789 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 202045 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 257300 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора4 июля, 13:48 • 145301 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 207738 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 77130 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 33676 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 157586 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 186450 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 158708 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

В МИД объяснили, почему Трамп избегает прямого ответа о продаже оружия Украине

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Представитель МИД Георгий Тихий объяснил, что Дональд Трамп избегает прямого ответа о продаже оружия Украине из-за понимания американцами продолжающегося мирного процесса. По его словам, США стремятся склонить Россию к определенным шагам, поэтому формулировки осторожны.

В МИД объяснили, почему Трамп избегает прямого ответа о продаже оружия Украине

Президент Дональд Трамп избегает прямого ответа относительно продажи оружия Украине, потому что в понимании американцев продолжается мирный процесс. Они хотят склонить Россию к каким-то шагам. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским", передает УНН.

Детали

Тихий прокомментировал, уклоняется ли Трамп от продажи оружия Украине.

Единственная причина, почему он не говорит что-то прямо – да или нет, это потому, что в их (американской – ред.) парадигме, понимании продолжается мирный процесс. Они хотят склонить Россию к каким-то шагам. Поэтому такие осторожные формулировки, избегание ответа по оружию, каким-то другим вещам. Для нас, МИД важно не то, чтобы публично он говорил да или нет, а чтобы эти решения были приняты

- сказал Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что над возможностью продажи Украине оружия идет работа.

Над этим сейчас идет работа... Этот процесс идет активно и, надеюсь, он выйдет на результат. Тем более речь идет о коммерческой истории, а не о пакетах помощи, благотворительности

- заявил Тихий.

У Украины могут закончиться ракеты к Patriot через несколько недель - Bild06.07.25, 05:26 • 1455 просмотров

Дополнение

 Как писало Reuters, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля, заявил, что Украине понадобятся ракеты Patriot для ее обороны, и выразил разочарование из-за неспособности Путина прекратить боевые действия.

25 июня Трамп заявлял, что хочет, чтобы США предоставили Украине системы ПВО Patriot, однако подчеркнул, что они также нужны и Америке, и Израилю.

Президент Зеленский, рассказывая о разговоре с Дональдом Трампом 4 июля, заявил, что они, в частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия.

Напомним 

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что 1 июля США приостановили отправку части зенитных ракет и боеприпасов Украине из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после обзора запасов боеприпасов Пентагона.

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам. 

Впоследствии пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели его. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательствам по передаче Украине ракет для систем Patriot.

Кроме того, Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на беспокойство по поводу истощения собственных арсеналов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Белый дом
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9