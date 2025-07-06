В МЗС пояснили, чому Трамп уникає прямої відповіді щодо продажу зброї Україні

$41.720.00
49.180.00
ukenru
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
08:52 • 3541 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
06:37 • 17632 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 77271 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
5 липня, 12:33 • 87249 перегляди
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 202212 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 257422 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 123538 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 111686 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 124544 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 194078 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
37%
750мм
Популярнi новини
Нічна атака дронів на Запоріжжя: пошкоджено підприємства та склади, сталося кілька пожеж6 липня, 00:50 • 35940 перегляди
путін та Сі Цзіньпін ігнорують саміт БРІКС у Бразилії: The Guardian назвало причину6 липня, 02:53 • 16591 перегляди
Ворожа атака на Київщину: в ДСНС показали руйнівні наслідки6 липня, 03:14 • 40919 перегляди
Нічна атака дронів на Запоріжжя: поранено 89-річну жінку04:29 • 21079 перегляди
У новоросійську заявили про нічну атаку безекіпажних катерів, Керченський міст також перекривали06:57 • 8916 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 61858 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 202175 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 257386 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 145356 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 146605 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Лі Цян
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 77233 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 33701 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 157610 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 186470 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 158726 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Долар США
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Ґардіан

В МЗС пояснили, чому Трамп уникає прямої відповіді щодо продажу зброї Україні

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що Дональд Трамп уникає прямої відповіді щодо продажу зброї Україні через розуміння американцями триваючого мирного процесу. За його словами, США прагнуть схилити Росію до певних кроків, тому формулювання є обережними.

В МЗС пояснили, чому Трамп уникає прямої відповіді щодо продажу зброї Україні

Президент Дональд Трамп уникає прямої відповіді щодо продажу зброї України, тому що в розумінні американців триває мирний процес. Вони хочуть схилити росію до якихсь кроків. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у подкасті "Ґрунт з Нотевським", передає УНН.

Деталі

Тихий прокоментував, чи Трамп ухиляється від продажу зброї Україні.

Єдина причина чому він не каже щось прямо – так, чи ні, це, тому що в їхній (американській – ред.) парадигмі, розумінні триває мирний процес. Вони хочуть схилити росію до якихсь кроків. Тому такі обережні формулювання, уникнення відповіді по зброї, якихось інших речах. Для нас, МЗС важливо не те щоб публічно він казав так, чи ні, а, щоб ці рішення були ухвалені

- сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що над можливістю продажу Україні зброї йде робота.

Над цим зараз йде робота..Цей процес йде активно й сподіваюся він вийде на результат. Тим паче йдеться про комерційну історію, а не про пакети допомоги, благодійність

- заявив Тихий.

В України можуть закінчитися ракети до Patriot за кілька тижнів - Bild06.07.25, 05:26 • 1466 переглядiв

Доповнення

 Як писало Reuters, президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським у п'ятницю, 4 липня  заявив, що Україні знадобляться ракети Patriot для її оборони, і висловив розчарування через нездатність путіна припинити бойові дії.

25 червня Трамп заявляв, що хоче, щоб США надали Україні системи ППО Patriot, проте наголосив, що вони також потрібні і Америці, і Ізраїлю.

Президент Зеленський розповідаючи про розмову з Дональдом Трампом 4 липня заявив, що вони зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї.

Нагадаємо 

Видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що   1 липня США призупинили відправку частини зенітних ракет та боєприпасів Україні через побоювання щодо скорочення власних запасів. Рішення було прийнято керівником політичного відділу Пентагону Елбріджем Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону.

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам. 

Згодом речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що США не припинили поставок зброї в Україну, а лише переглянули його. Окрім того, президент Дональд Трамп залишається відданим зобов’язанням щодо передачі Україні ракет до систем Patriot.

Окрім того, Дональд Трамп стверджує, що Сполучені Штати Америки продовжують постачати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Державний департамент США
Міністерство оборони США
Білий дім
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9