В МЗС пояснили, чому Трамп уникає прямої відповіді щодо продажу зброї Україні

Президент Дональд Трамп уникає прямої відповіді щодо продажу зброї України, тому що в розумінні американців триває мирний процес. Вони хочуть схилити росію до якихсь кроків. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у подкасті "Ґрунт з Нотевським", передає УНН.

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Тихий прокоментував, чи Трамп ухиляється від продажу зброї Україні.

Єдина причина чому він не каже щось прямо – так, чи ні, це, тому що в їхній (американській – ред.) парадигмі, розумінні триває мирний процес. Вони хочуть схилити росію до якихсь кроків. Тому такі обережні формулювання, уникнення відповіді по зброї, якихось інших речах. Для нас, МЗС важливо не те щоб публічно він казав так, чи ні, а, щоб ці рішення були ухвалені - сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що над можливістю продажу Україні зброї йде робота.

Над цим зараз йде робота..Цей процес йде активно й сподіваюся він вийде на результат. Тим паче йдеться про комерційну історію, а не про пакети допомоги, благодійність - заявив Тихий.

В України можуть закінчитися ракети до Patriot за кілька тижнів - Bild

Доповнення

Як писало Reuters, президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським у п'ятницю, 4 липня заявив, що Україні знадобляться ракети Patriot для її оборони, і висловив розчарування через нездатність путіна припинити бойові дії.

25 червня Трамп заявляв, що хоче, щоб США надали Україні системи ППО Patriot, проте наголосив, що вони також потрібні і Америці, і Ізраїлю.

Президент Зеленський розповідаючи про розмову з Дональдом Трампом 4 липня заявив, що вони зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї.

Нагадаємо

Видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що 1 липня США призупинили відправку частини зенітних ракет та боєприпасів Україні через побоювання щодо скорочення власних запасів. Рішення було прийнято керівником політичного відділу Пентагону Елбріджем Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону.

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Згодом речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що США не припинили поставок зброї в Україну, а лише переглянули його. Окрім того, президент Дональд Трамп залишається відданим зобов’язанням щодо передачі Україні ракет до систем Patriot.

Окрім того, Дональд Трамп стверджує, що Сполучені Штати Америки продовжують постачати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів.