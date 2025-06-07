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В Киевской области подросток избил мужчину: к происшествию причастны пятеро несовершеннолетних

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Полиция Киевской области расследует избиение мужчины несовершеннолетним в Фурсовской общине. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и предоставят правовую квалификацию.

В Киевской области подросток избил мужчину: к происшествию причастны пятеро несовершеннолетних

Правоохранители Киевской области выясняют обстоятельства избиения мужчины несовершеннолетним. Об этом сообщает Полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Во время мониторинга сети Интернет в одном из Telegram-каналов полицейские обнаружили видео, на котором подросток наносит телесные повреждения мужчине.

Отмечается, что на записи видно, как парень бьет мужчину. Один из присутствующих снимал это на мобильный телефон, другой - наблюдал.

В ходе проверки полицейские установили, что к происшествию причастны пятеро жителей Фурсовской громады: двое - 13-летнего возраста и еще трое 16-летних несовершеннолетних. Удары потерпевшему нанес один из 16-летних

- сообщают правоохранители.

По данному факту сведения зарегистрированы в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского управления полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия, после чего будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним

На Оболони в Киеве 16-летний подросток забил до смерти бездомного деревянной палкой. Он распивал с погибшим алкоголь, а затем поконфликтовал и избил его. 

В Киевской области расследуют жестокое обращение с котом, заснятое на видео06.06.25, 10:57 • 1742 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПКиевская область
Национальная полиция Украины
Киевская область
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Киев
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