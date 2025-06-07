На Київщині підліток побив чоловіка: до події причетні п’ятеро неповнолітніх

Правоохоронці Київщини з’ясовують обставини побиття чоловіка неповнолітнім. Про це інформує Поліція Київської області, передає УНН.

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Під час моніторингу мережі Інтернет в одному з Telegram-каналів поліцейські виявили відео, на якому підліток завдає тілесних ушкоджень чоловіку.

Зазначається, що на записі видно, як хлопець б’є чоловіка. Один із присутніх знімав це на мобільний телефон, інший — спостерігав.

У ході перевірки поліцейські встановили, що до події причетні п’ятеро мешканців Фурсівської громади: двоє — 13-річного віку та ще троє 16-річних неповнолітніх. Удари потерпілому завдав один із 16-річних - повідомляють правоохоронці.

За даним фактом відомості зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського управління поліції.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють обставини події, після чого буде надано правову кваліфікацію.

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