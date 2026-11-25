В Киеве местных жителей и бизнес призвали максимально экономить воду на фоне атак рф. Об этом говорится в заявлении "Киевводоканала" от 25 ноября в социальных сетях, пишет УНН.

Вследствие интенсивных вражеских атак на критическую инфраструктуру столицы коммунальные системы города продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. Оборудование "Киевводоканала" испытывает значительные нагрузки, поэтому сейчас особенно важно обеспечить максимально стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения. Обращаемся к жителям столицы с просьбой пользоваться водой максимально экономно