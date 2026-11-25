В Киеве жителей и бизнес призвали максимально экономить воду
Киев • УНН
Из-за атак на критическую инфраструктуру «Киевводоканал» работает под значительной нагрузкой. Жителей и предприятия призвали сократить потребление воды.
В Киеве местных жителей и бизнес призвали максимально экономить воду на фоне атак рф. Об этом говорится в заявлении "Киевводоканала" от 25 ноября в социальных сетях, пишет УНН.
Вследствие интенсивных вражеских атак на критическую инфраструктуру столицы коммунальные системы города продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. Оборудование "Киевводоканала" испытывает значительные нагрузки, поэтому сейчас особенно важно обеспечить максимально стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения. Обращаемся к жителям столицы с просьбой пользоваться водой максимально экономно
В компании также призвали "промышленные предприятия и других крупных потребителей воды по возможности сократить ее использование в производственных и технологических процессах, а также отложить работы, требующие значительных объемов водопотребления".
"Снижение водопотребления поможет уменьшить нагрузку на оборудование и поддержать стабильную работу городской инфраструктуры. Специалисты "Киевводоканала" продолжают работать над обеспечением надежного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - говорится в заявлении.
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