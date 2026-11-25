У Києві місцевих жителів та бізнес закликали максимально економити споживання води на тлі атак рф. Про це ідеться у заяві Київводоканалу від 25 листопада у соцмережах, пише УНН.

Унаслідок інтенсивних ворожих атак на критичну інфраструктуру столиці комунальні системи міста продовжують працювати у надзвичайно складних умовах. Обладнання Київводоканалу зазнає значних навантажень, тому зараз особливо важливо забезпечити максимально стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення. Звертаємося до мешканців столиці з проханням користуватися водою максимально ощадливо