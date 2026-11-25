У Києві жителів і бізнес закликали максимально економити воду
Київ • УНН
Через атаки на критичну інфраструктуру Київводоканал працює під значним навантаженням. Мешканців і підприємства закликали скоротити споживання води.
У Києві місцевих жителів та бізнес закликали максимально економити споживання води на тлі атак рф. Про це ідеться у заяві Київводоканалу від 25 листопада у соцмережах, пише УНН.
Унаслідок інтенсивних ворожих атак на критичну інфраструктуру столиці комунальні системи міста продовжують працювати у надзвичайно складних умовах. Обладнання Київводоканалу зазнає значних навантажень, тому зараз особливо важливо забезпечити максимально стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення. Звертаємося до мешканців столиці з проханням користуватися водою максимально ощадливо
У компанії також закликали "промислові підприємства та інших великих споживачів води за можливості скоротити її використання у виробничих і технологічних процесах, а також відкласти роботи, що потребують значних обсягів водоспоживання".
"Зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури. Фахівці Київводоканалу продовжують працювати над забезпеченням надійного функціонування систем життєзабезпечення столиці", - сказано у заяві.
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