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В Киеве чиновник РГА Биньковский получил подозрение из-за поборов за торговые точки без разрешений

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

Начальника отдела Деснянской РГА подозревают в получении взяток от предпринимателей за размещение торговых точек. Задокументировано получение свыше 115 тыс. гривен.

В Киеве чиновник РГА Биньковский получил подозрение из-за поборов за торговые точки без разрешений

Начальнику одного из отделов Управления благоустройства и предпринимательства Деснянской РГА сообщено о систематическом вымогательстве денег с местных предпринимателей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Хотя правоохранители не указывают о ком это, УНН стало известно из собственных источников, что речь идет о начальнике отдела по вопросам предпринимательства Деснянской РГА Василии Биньковском.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начальнику одного из отделов Управления благоустройства и предпринимательства Деснянской РГА сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Прокуратура сообщает, что чиновник наладил систематическое получение денег от предпринимателей за размещение торговых точек в Деснянском районе Киева без оформления надлежащих разрешительных документов.

"В частности, за беспрепятственную работу одного торгового места ежемесячно нужно было платить 500 долларов США, впрочем, если таких точек много, то он предлагал скидку в 100 долларов США. В ходе расследования задокументировано неоднократное получение подозреваемым от представителя предпринимателя неправомерной выгоды на общую сумму более 115 тыс. гривен", - отметила прокуратура.

СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю Кличко Прокопиву - источники17.04.25, 09:19 • 2722 просмотра

Дополнение

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн. Также НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киеврады Дениса Комарницкого по делу.

Детали о деле выплыли из пленок, опубликованных журналистами-расследователями, после чего его и начали называть соответственно.

7 февраля по этому делу ВАКС отправил на два месяца под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен. Впоследствии за Петра Оленича, который является фигурантом дела о столичной земле, внесли залог.

Мэр Киева Виталий Кличко впоследствии сообщил об увольнении ряда столичных чиновников по делу о земельных сделках.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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