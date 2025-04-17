У Києві посадовець РДА Біньковський отримав підозру через побори за торгові точки без дозволів

Начальнику одного з відділів Управління благоустрою та підприємництва Деснянської РДА повідомлено у систематичному вимаганні грошей з місцевих підприємців. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Хоч правоохоронці не вказують про кого це, УНН стало відомо з власних джерел, що ідеться про начальника відділу з питань підприємництва Деснянської РДА Василя Біньковського.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику одного з відділів Управління благоустрою та підприємництва Деснянської РДА повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) - повідомили у прокуратурі.

Прокуратура повідомляє, що посадовець налагодив систематичне отримання грошей від підприємців за розміщення торгівельних точок в Деснянському районі Києва без оформлення належних дозвільних документів.

"Зокрема, за безперешкодну роботу одного торгового місця щомісяця потрібно було платити 500 доларів США, утім, якщо таких точок багато, то він пропонував знижку у 100 доларів США. У ході розслідування задокументовано неодноразове отримання підозрюваним від представника підприємця неправомірної вигоди на загальну суму понад 115 тис. гривень", - зазначила прокуратура.

СБУ і Нацполіція вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

Доповнення

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн. Також НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі.

Деталі про справу випливли з плівок, опублікованих журналістами-розслідувачами, після чого її і почали називати відповідно.



7 лютого у цій справі ВАКС відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень. Згодом за Петра Оленича, який є фігурантом справи щодо столичної землі, внесли заставу.

Мер Києва Віталій Кличко згодом повідомив про звільнення низки столичних посадовців у справі щодо земельних оборудок.