В Харькове задержали мужчину, напавшего на военнослужащего ТЦК, ему грозит до 12 лет лишения свободы
Киев • УНН
Полиция задержала 55-летнего мужчину за нападение на сотрудника ТЦК с применением оружия. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы за ранение военного.
Харьковские полицейские установили личность нападавшего на военнослужащего ТЦК и задержали его в течение трех часов с момента инцидента. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пишет УНН.
Им (нападавшим - ред.) оказался 55-летний мужчина. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет
Отмечается, что нападение произошло в понедельник утром. Во время работы мобильной группы Индустриального объединенного районного ТЦК и СП гражданский, пытаясь избежать проверки военно-учетных документов, начал убегать. В ходе побега правонарушитель бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в область живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия.
