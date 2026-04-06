У Харкові затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК, йому загрожує до 12 років позбавлення волі
Київ • УНН
Поліція затримала 55-річного чоловіка за напад на працівника ТЦК із застосуванням зброї. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми за поранення військового.
Харківські поліцейські встановили особу нападника на військовослужбовця ТЦК і затримали його протягом трьох годин з моменту інциденту. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, пише УНН.
Ним (нападником - ред.) виявився 55-річний чоловік. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років
Зазначається, що напад стався у понеділок вранці. Під час роботи мобільної групи Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП цивільний, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати. У ході втечі правопорушник кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події.
