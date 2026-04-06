У Харкові затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК, йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Харківські поліцейські встановили особу нападника на військовослужбовця ТЦК і затримали його протягом трьох годин з моменту інциденту. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, пише УНН.

Ним (нападником - ред.) виявився 55-річний чоловік. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років