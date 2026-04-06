У Харкові затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК, йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Поліція затримала 55-річного чоловіка за напад на працівника ТЦК із застосуванням зброї. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми за поранення військового.

Харківські поліцейські встановили особу нападника на військовослужбовця ТЦК і затримали його протягом трьох годин з моменту інциденту. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, пише УНН.

Ним (нападником - ред.) виявився 55-річний чоловік. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напад стався у понеділок вранці. Під час роботи мобільної групи Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП цивільний, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати. У ході втечі правопорушник кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події.

