У Харкові з ножем напали на військових ТЦК, один отримав поранення в живіт - центр комплектування

фото ілюстративне

У Харкові з ножем напали на військових ТЦК під час оповіщення, один отримав поранення в живіт і був доправлений до лікарні, повідомили у понеділок у Харківському обласному ТЦК та СП у Facebook, пише УНН.

У Харкові знову стався кримінальний злочин - ганебний випадок нападу на військовослужбовця. 6 квітня, у місті Харків, під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадянин вчинив напад на військовослужбовців. У результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога - повідомили у ТЦК.

Як зазначається, "після заподіяного нападник втік, він знаходиться у розшуку".

"Ми переконані, що місце перебування нападника буде оперативно встановлено компетентними органами, а винний - притягнутий до відповідальності", - наголосили у ТЦК.

"Нагадуємо, військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних - це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад - матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність", - ідеться у повідомленні.

