У Харкові з ножем напали на військових ТЦК, один отримав поранення в живіт - центр комплектування
Київ • УНН
У Харкові цивільний поранив ножем у живіт військовослужбовця під час оповіщення. Нападник втік з місця злочину, наразі його розшукує поліція.
У Харкові з ножем напали на військових ТЦК під час оповіщення, один отримав поранення в живіт і був доправлений до лікарні, повідомили у понеділок у Харківському обласному ТЦК та СП у Facebook, пише УНН.
У Харкові знову стався кримінальний злочин - ганебний випадок нападу на військовослужбовця. 6 квітня, у місті Харків, під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадянин вчинив напад на військовослужбовців. У результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога
Як зазначається, "після заподіяного нападник втік, він знаходиться у розшуку".
"Ми переконані, що місце перебування нападника буде оперативно встановлено компетентними органами, а винний - притягнутий до відповідальності", - наголосили у ТЦК.
"Нагадуємо, військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних - це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад - матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність", - ідеться у повідомленні.
