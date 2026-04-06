В Харькове с ножом напали на военных ТЦК, один получил ранение в живот - центр комплектования
Киев • УНН
В Харькове гражданский ранил ножом в живот военнослужащего во время оповещения. Нападавший скрылся с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.
В Харькове с ножом напали на военных ТЦК во время оповещения, один получил ранение в живот и был доставлен в больницу, сообщили в понедельник в Харьковском областном ТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.
В Харькове снова произошло уголовное преступление - позорный случай нападения на военнослужащего. 6 апреля, в городе Харьков, во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных, гражданский гражданин совершил нападение на военнослужащих. В результате нападения один из военнослужащих получил ранение ножом в живот и был доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь
Как отмечается, "после содеянного нападавший скрылся, он находится в розыске".
"Мы убеждены, что местонахождение нападавшего будет оперативно установлено компетентными органами, а виновный - привлечен к ответственности", - подчеркнули в ТЦК.
"Напоминаем, военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных - это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время. Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение - будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность", - говорится в сообщении.
