В Виннице мужчина напал с ножом на двух военных ТЦК - центр комплектования
Киев • УНН
В Виннице нарушитель воинского учета ранил ножом двух представителей ТЦК во время проверки документов. Один пострадавший находится в реанимации.
В Виннице мужчина во время проверки документов напал с ножом на двух военных ТЦК, их доставили в больницу, сообщили в Винницком областном ТЦК и СП в субботу в Facebook, пишет УНН.
Винницкий ОТЦК и СП сообщает, что по предварительной информации, сегодня во время осуществления мобилизационных мероприятий военнослужащими одного из РТЦК и СП, во взаимодействии с НП, был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим
После дополнительного выяснения обстоятельств, как отмечается, стало известно, что гражданский гражданин является нарушителем воинского учета с 2025 года.
Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. По состоянию на сейчас, один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести и находится в отделении реанимации. Состояние другого оценено, как удовлетворительное
На месте происшествия, как указано, работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, продолжаются следственные действия.
