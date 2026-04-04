В Виннице мужчина напал с ножом на двух военных ТЦК - центр комплектования

В Виннице мужчина во время проверки документов напал с ножом на двух военных ТЦК, их доставили в больницу, сообщили в Винницком областном ТЦК и СП в субботу в Facebook, пишет УНН.

Винницкий ОТЦК и СП сообщает, что по предварительной информации, сегодня во время осуществления мобилизационных мероприятий военнослужащими одного из РТЦК и СП, во взаимодействии с НП, был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим