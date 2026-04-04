В Виннице мужчина напал с ножом на двух военных ТЦК - центр комплектования

5 апреля, 11:39 • 29108 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 77480 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 89035 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 108643 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 93903 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 98186 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51542 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 106182 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37180 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 86027 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти5 апреля, 19:15 • 6394 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 9100 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 7672 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 5130 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto01:20 • 6082 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 89035 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 98187 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 106182 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 86027 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 85489 просмотра
УНН Lite
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 21470 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 37704 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 39411 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 50996 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 65072 просмотра
В Виннице мужчина напал с ножом на двух военных ТЦК - центр комплектования

Киев • УНН

 • 4658 просмотра

В Виннице нарушитель воинского учета ранил ножом двух представителей ТЦК во время проверки документов. Один пострадавший находится в реанимации.

В Виннице мужчина во время проверки документов напал с ножом на двух военных ТЦК, их доставили в больницу, сообщили в Винницком областном ТЦК и СП в субботу в Facebook, пишет УНН.

Винницкий ОТЦК и СП сообщает, что по предварительной информации, сегодня во время осуществления мобилизационных мероприятий военнослужащими одного из РТЦК и СП, во взаимодействии с НП, был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим

- сообщили в ТЦК.

После дополнительного выяснения обстоятельств, как отмечается, стало известно, что гражданский гражданин является нарушителем воинского учета с 2025 года.

Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. По состоянию на сейчас, один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести и находится в отделении реанимации. Состояние другого оценено, как удовлетворительное

- говорится в сообщении ТЦК.

На месте происшествия, как указано, работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, продолжаются следственные действия.

Убийство военного ТЦК во Львове – таможенника взяли под стражу без права залога03.04.26, 19:18 • 4451 просмотр

Юлия Шрамко

