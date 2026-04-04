У Вінниці чоловік напав з ножем на двох військових ТЦК - центр комплектування
Київ • УНН
У Вінниці порушник військового обліку поранив ножем двох представників ТЦК під час перевірки документів. Один потерпілий перебуває у реанімації.
У Вінниці чоловік під час перевірки документів напав з ножем на двох військових ТЦК, їх доправили до лікарні, повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП у суботу у Facebook, пише УНН.
Вінницький ОТЦК та СП повідомляє, що за попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям
Після додаткового з'ясування обставин, як зазначається, стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.
Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості та знаходиться у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний
На місці події, як вказано, працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.
