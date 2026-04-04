У Вінниці чоловік напав з ножем на двох військових ТЦК - центр комплектування

У Вінниці чоловік під час перевірки документів напав з ножем на двох військових ТЦК, їх доправили до лікарні, повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП у суботу у Facebook, пише УНН.

Вінницький ОТЦК та СП повідомляє, що за попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям - повідомили у ТЦК.

Після додаткового з'ясування обставин, як зазначається, стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості та знаходиться у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний - ідеться у повідомленні ТЦК.

На місці події, як вказано, працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

