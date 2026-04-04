У Вінниці чоловік напав з ножем на двох військових ТЦК - центр комплектування

$43.8150.46
ukenru
Ексклюзив
18:00 • 5000 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
15:43 • 11474 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
14:09 • 21680 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 22930 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 50774 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 27456 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 44678 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 39244 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 60993 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 49456 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
45%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Касем Сулеймані
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Туреччина
Реклама
УНН Lite
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 18103 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 24592 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 37399 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 52610 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 48978 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-160
F-15 Eagle

У Вінниці чоловік напав з ножем на двох військових ТЦК - центр комплектування

Київ • УНН

 • 3914 перегляди

У Вінниці порушник військового обліку поранив ножем двох представників ТЦК під час перевірки документів. Один потерпілий перебуває у реанімації.

У Вінниці чоловік під час перевірки документів напав з ножем на двох військових ТЦК, їх доправили до лікарні, повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП у суботу у Facebook, пише УНН.

Вінницький ОТЦК та СП повідомляє, що за попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям

- повідомили у ТЦК.

Після додаткового з'ясування обставин, як зазначається, стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості та знаходиться у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний

- ідеться у повідомленні ТЦК.

На місці події, як вказано, працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

Юлія Шрамко

Кримінал
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Збройні сили України
Україна
Вінниця
Львів