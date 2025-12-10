В двух областях перебои со светом после атак рф, но ситуация улучшается, есть решения для сокращения очередей графиков отключений - Минэнерго

Из-за атак рф без света на утро жители в двух областях, в ряде регионов, по сравнению с предыдущими днями, ситуация постепенно улучшается, во всех регионах графики отключений, но правительство уже приняло ряд решений для уменьшения количества очередей графиков, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных российских обстрелов. В результате обстрелов на утро без света остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Как указано, продолжаются аварийно-восстановительные работы. "В то же время в ряде регионов, по сравнению с предыдущими днями, ситуация постепенно улучшается", - подчеркнули в Минэнерго.

"Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сказано в сообщении.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Для поддержания стабильного электроснабжения населения в отопительный период правительство приняло ряд решений, в частности по пересмотру перечней объектов критической инфраструктуры, привлечению всех имеющихся мощностей распределенной генерации и расширению возможностей импорта электроэнергии для государственных компаний. Это позволит более равномерно распределять нагрузку между регионами и уменьшить количество очередей графиков отключений - подчеркнули в Минэнерго.

