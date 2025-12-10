У двох областях перебої зі світлом після атак рф, але ситуація покращується, є рішення для скорочення черг графіків відключень - Міненерго

Через атаки рф без світла на ранок жителі у двох областях, у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується, у всіх регіонах графіки відключень, але уряд вже ухвалив низку рішень для зменшення кількості черг графіків, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Деталі

"Ситуація в енергосистемі залишається складною через постійні російські обстріли. Внаслідок обстрілів на ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, тривають аварійно-відновлювальні роботи. "Водночас у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується", - наголосили у Міненерго.

"У всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу", - сказано у повідомленні.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Для підтримки стабільного електропостачання населення в опалювальний період уряд ухвалив низку рішень, зокрема щодо перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури, залучення всіх наявних потужностей розподіленої генерації та розширення можливостей імпорту електроенергії для державних компаній. Це дозволить більш рівномірно розподіляти навантаження між регіонами та зменшити кількість черг графіків відключень - наголосили у Міненерго.

