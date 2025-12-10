У двох областях перебої зі світлом після атак рф, але ситуація покращується, є рішення для скорочення черг графіків відключень - Міненерго

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
08:28 • 1988 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 16313 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 32292 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 33248 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 26989 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 54563 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 39147 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27260 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31458 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 43787 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
91%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 12540 перегляди
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН10 грудня, 01:39 • 3752 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 6730 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 13864 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 8508 перегляди
Публікації
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 14034 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 54569 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 42610 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 43788 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 62797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Барак Обама
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 2432 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 14644 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 32407 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 32689 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 69005 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Washington Post
Financial Times

У двох областях перебої зі світлом після атак рф, але ситуація покращується, є рішення для скорочення черг графіків відключень - Міненерго

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Через російські обстріли споживачі в Миколаївській та Харківській областях залишаються без світла. Уряд ухвалив рішення для зменшення кількості черг графіків відключень, що дозволить більш рівномірно розподіляти навантаження.

У двох областях перебої зі світлом після атак рф, але ситуація покращується, є рішення для скорочення черг графіків відключень - Міненерго

Через атаки рф без світла на ранок жителі у двох областях, у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується, у всіх регіонах графіки відключень, але уряд вже ухвалив низку рішень для зменшення кількості черг графіків, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Деталі

"Ситуація в енергосистемі залишається складною через постійні російські обстріли. Внаслідок обстрілів на ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, тривають аварійно-відновлювальні роботи. "Водночас у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується", - наголосили у Міненерго.

"У всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу", - сказано у повідомленні.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Для підтримки стабільного електропостачання населення в опалювальний період уряд ухвалив низку рішень, зокрема щодо перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури, залучення всіх наявних потужностей розподіленої генерації та розширення можливостей імпорту електроенергії для державних компаній. Це дозволить більш рівномірно розподіляти навантаження між регіонами та зменшити кількість черг графіків відключень

- наголосили у Міненерго.

Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення09.12.25, 20:20 • 33260 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Миколаївська область
Харківська область
Міністерство енергетики України
Україна