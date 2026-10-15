В четырех районах Киева снизилось давление воды из-за повреждения энергообъектов — мэр
Киев • УНН
В правобережных районах Киева снизилось давление воды из-за повреждения энергообъектов области. Специалисты переключают питание станций.
В четырех районах Киева фиксируют снижение давления воды из-за повреждения энергообъектов в области. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Снижение давления воды в системе правобережной части столицы. В частности — в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Из-за повреждения энергообъектов в Киевской области
По его словам, специалисты переключают питание на водопроводных станциях.
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Напомним
Как сообщили в Минэнерго, часть Киева и области осталась без света из-за атаки рф на энергообъект. Энергетики начнут восстановление, как только позволят условия безопасности.