В четырех районах Киева снизилось давление воды из-за повреждения энергообъектов — мэр

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В четырех районах Киева фиксируют снижение давления воды из-за повреждения энергообъектов в области. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Снижение давления воды в системе правобережной части столицы. В частности — в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Из-за повреждения энергообъектов в Киевской области - сообщил Кличко.

По его словам, специалисты переключают питание на водопроводных станциях.

Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и воды

Напомним

Как сообщили в Минэнерго, часть Киева и области осталась без света из-за атаки рф на энергообъект. Энергетики начнут восстановление, как только позволят условия безопасности.