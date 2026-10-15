У чотирьох районах Києва знизився тиск води через пошкодження енергооб’єктів - мер
Київ • УНН
У правобережних районах Києва знизився тиск води через пошкодження енергооб’єктів області. Фахівці перемикають живлення станцій.
У чотирьох областях Києва фіксують зниження тиску води через пошкодження енергообʼєктів в області. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Зниження тиску води в системі правобережної частини столиці. Зокрема — в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах. Через пошкодження енергообʼєктів у Київській області
За його словами, фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях.
Атака реактивних "шахедів" залишила Луцьк без світла та води15.10.26, 21:15 • 12375 переглядiв
Нагадаємо
Як повідомили в Міненерго, частина Києва і області залишилася без світла через атаку рф на енергооб’єкт. Енергетики почнуть відновлення, як дозволять безпекові умови.