В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС
Киев • УНН
В Средиземном море дежурят 3 вражеских корабля, один из них с ракетами "Калибр". рф игнорирует морские нормы, выключая идентификацию судов, создавая угрозу навигации.
По состоянию на 06:00 07.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 13 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор
В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
25 марта США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предполагается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.
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