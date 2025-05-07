В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке
6 мая, 14:29 • 40337 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 87637 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 60749 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
6 мая, 13:27 • 60822 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 67531 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 101579 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 53622 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
6 мая, 09:43 • 112440 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 57651 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 130497 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+9°
0м/с
81%
748 мм
Популярные новости

Суд продлил круглосуточный домашний арест экс-разведчику Червинскому

6 мая, 18:20 • 6894 просмотра

Смертельное ДТП в Киеве на Столичном Шоссе: есть погибший и травмированные

6 мая, 18:25 • 13396 просмотра

В Киеве прогремели взрывы: враг ударил баллистикой

22:10 • 11830 просмотра

Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

22:31 • 9990 просмотра

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом, вспыхнул пожар

01:44 • 11344 просмотра
публикации

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

6 мая, 15:56 • 48146 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

6 мая, 14:59 • 67526 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 101585 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 112443 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 130500 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 29490 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 80709 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 79336 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 91611 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 39785 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС

Киев • УНН

 • 268 просмотра

В Средиземном море дежурят 3 вражеских корабля, один из них с ракетами "Калибр". рф игнорирует морские нормы, выключая идентификацию судов, создавая угрозу навигации.

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС

По состоянию на 06:00 07.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 13 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

25 марта США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предполагается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.

В порту санкт-петербурга ледокол серьезно повредил другое судно во время "фестиваля"07.05.25, 02:01 • 4714 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
Украина
Brent
$62.57
Bitcoin
$96,622.60
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,398.25
Ethereum
$1,824.90