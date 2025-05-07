В порту санкт-петербурга ледокол серьезно повредил другое судно во время "фестиваля"
Киев • УНН
Во время фестиваля ледоколов в санкт-петербурге ледокол "капитан николаев" потерял управление из-за аварийного отключения электроэнергии. Он столкнулся с загруженным зерном судном "мерле", повредив его.
В Санкт-Петербурге в первый день "фестиваля ледоколов" один из ледоколов потерял управление и врезался в судно. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
С 1 по 4 мая в так называемой "северной столице" государства-агрессора проходил "фестиваль ледоколов". В празднике принимали участие ледоколы "Мудьюг", "Капитан Плахин" и "Капитан Николаев".
Последний добрался до большого порта Санкт-Петербурга с приключениями. росСМИ сообщили, что утром 1 мая из-за повышенной температуры воды на вспомогательном генераторе "Капитана Николаева" сработала сигнализация и аварийное отключение электроэнергии. В результате этого капитан потерял управление кораблем.
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В этот момент ледокол проходил мимо судна "Мерле", которое было загружено зерном. В районе причала № 17 ледокол навалился на "Мерле" и оставил на нем вмятину. Никто из команды не пострадал, но грузовое судно оказалось сильно поврежденным. У ледокола немного сошла краска правого борта в районе носа.
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