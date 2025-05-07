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Шахед-136

В порту санкт-петербурга криголам серйозно пошкодив інше судно під час "фестивалю"

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Під час фестивалю криголамів у санкт-петербурзі криголам "капітан ніколаєв" втратив керування через аварійне відключення електроенергії. Він зіткнувся із завантаженим зерном судном "мерле", пошкодивши його.

В порту санкт-петербурга криголам серйозно пошкодив інше судно під час "фестивалю"

В санкт-петербурзі у перший день "фестивалю криголамів" один з криголамів втратив управління і врізався в судно. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

З 1 по 4 травня у так званій "північній столиці" держави-агресорки проходив "фестиваль криголамів". У святі брали участь криголами "мудьюг", "капітан плахін" та "капітан миколаїв".

Останній дістався великого порту санкт-петербурга з пригодами. росЗМІ повідомили, що вранці 1 травня через підвищену температуру води на допоміжному генераторі "капітана миколаєва" спрацювала сигналізація та аварійне відключення електроенергії. Внаслідок цього капітан втратив керування кораблем.

Вивозило українське зерно з окупованого Криму: у Чорному морі арештовали судно, яке входило до "тіньового" флоту рф25.04.25, 15:08 • 9672 перегляди

У цей момент криголам проходив повз судно "мерле", яке було завантажене зерном. У районі причалу № 17 криголам навалився на "мерле" та залишив на ньому вм’ятину. Ніхто з команди не постраждав, але вантажне судно виявилося сильно пошкодженим. У криголама трохи зійшла фарба правого борту в районі носа.

Доповнення

Біля берегів Південної Кореї поблизу міста Пусан загорілося велике російське рефрижераторне судно "Crystal Asia", внаслідок цього шестеро росіян зазнали поранень.

Раніше російське судно Ursa Major, що перебувало під санкціями США, затонуло в Середземному морі. 14 членів екіпажу врятовано, двоє вважаються зниклими безвісти.

Естонія зможе зупиняти судна "тіньового флоту" рф - глава МЗС балтійської країни 27.04.25, 15:10 • 4016 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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