В порту санкт-петербурга криголам серйозно пошкодив інше судно під час "фестивалю"
Київ • УНН
Під час фестивалю криголамів у санкт-петербурзі криголам "капітан ніколаєв" втратив керування через аварійне відключення електроенергії. Він зіткнувся із завантаженим зерном судном "мерле", пошкодивши його.
В санкт-петербурзі у перший день "фестивалю криголамів" один з криголамів втратив управління і врізався в судно. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.
Деталі
З 1 по 4 травня у так званій "північній столиці" держави-агресорки проходив "фестиваль криголамів". У святі брали участь криголами "мудьюг", "капітан плахін" та "капітан миколаїв".
Останній дістався великого порту санкт-петербурга з пригодами. росЗМІ повідомили, що вранці 1 травня через підвищену температуру води на допоміжному генераторі "капітана миколаєва" спрацювала сигналізація та аварійне відключення електроенергії. Внаслідок цього капітан втратив керування кораблем.
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У цей момент криголам проходив повз судно "мерле", яке було завантажене зерном. У районі причалу № 17 криголам навалився на "мерле" та залишив на ньому вм’ятину. Ніхто з команди не постраждав, але вантажне судно виявилося сильно пошкодженим. У криголама трохи зійшла фарба правого борту в районі носа.
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