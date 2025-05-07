У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні - ВМС
Київ • УНН
В Середземному морі чатують 3 ворожі кораблі, один з них з ракетами "Калібр". рф ігнорує морські норми, вимикаючи ідентифікацію суден, створюючи загрозу навігації.
Станом на 06:00 07.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор
В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.
Нагадаємо
25 березня США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.
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