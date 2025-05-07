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Шахед-136

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні - ВМС

Київ • УНН

 • 284 перегляди

В Середземному морі чатують 3 ворожі кораблі, один з них з ракетами "Калібр". рф ігнорує морські норми, вимикаючи ідентифікацію суден, створюючи загрозу навігації.

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні - ВМС

Станом на 06:00 07.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

25 березня США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.

В порту санкт-петербурга криголам серйозно пошкодив інше судно під час "фестивалю"07.05.25, 02:01 • 4752 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
Збройні сили України
Чорне море
Босфор
Україна
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