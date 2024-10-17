В Берлине предупреждают о серьезных транспортных проблемах во время визита Байдена

Жителей Берлина предупредили о массовых ограничениях движения со второй половины четверга и до конца пятницы - на все время визита американского президента Джо Байдена. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bild.

Детали

Полиция Берлина в связи с мерами безопасности предупредила местных жителей о "массовых ограничениях движения" с 15:00 четверга до конца пятницы. Автомобилистам советуют избегать центра города, особенно районов Потсдамской площади, президентского дворца Бельвю, правительственного квартала на берегах Шпреи вокруг Бундестага. Там остановят даже водное движение. А у местных жителей будут требовать удостоверение личности, чтобы войти или выйти из дома.

Также отменят некоторые поезда городской электрички, а также поезда регионального и дальнего сообщения, метро и автобусов, чьи маршруты проходят вблизи дворца Бельвю. Там Джо Байдена в пятницу примет президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Из соображений секретности полиция Берлина не указывает точной информации, где и когда будут проходить мероприятия с участием Байдена.

Напомним

Байден планировал посетить Берлин еще на прошлой неделе и принять участие в заседании в формате Рамштайн на уровне лидеров стран. Однако, визит был отменен из-за урагана в США.

Встреча лидеров Контактной группы по обороне Украины будет проведена в ноябре 2024 года в онлайн-формате с целью координации дополнительной помощи Украине и планирования поддержки в сфере безопасности.

Во время визита в Германию Байден получит высшую награду ФРГ во время визита в Германию