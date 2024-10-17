У Берліні попереджають про серйозні транспортні проблеми під час візиту Байдена
Київ • УНН
У Берліні попереджають про масштабні обмеження руху під час візиту президента США Джо Байдена. Жителям рекомендують уникати центру міста, очікуються зміни в роботі громадського транспорту.
Жителів Берліна попередили про масові обмеження руху з другої половини четверга і до кінця п'ятниці - на весь час візиту американського президента Джо Байдена. Про це УНН пише з посиланням на Bild.
Деталі
Поліція Берліна у зв'язку із заходами безпеки попередила місцевих жителів про "масові обмеження руху" з 15:00 четверга до кінця п'ятниці. Автомобілістам радять уникати центру міста, особливо районів Потсдамської площі, президентського палацу Бельвю, урядового кварталу на берегах Шпреї навколо Бундестагу. Там зупинять навіть водний рух. А в місцевих жителів вимагатимуть посвідчення особи, щоб увійти або вийти з дому.
Також скасують деякі поїзди міської електрички, а також поїзди регіонального та далекого сполучення, метро та автобусів, чиї маршрути проходять поблизу палацу Бельвю. Там Джо Байдена в п'ятницю прийме президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.
З міркувань секретності поліція Берліна не вказує точної інформації, де і коли відбуватимуться заходи за участю Байдена.
Нагадаємо
Байден планував відвідати Берлін ще минулого тижня та взяти участь у засіданні в форматі Рамштайн на рівні лідерів країн. Однак, візит було скасовано через ураган у США.
Зустріч лідерів Контактної групи з оборони України буде проведено у листопаді 2024 року в онлайн-форматі з метою є координація додаткової допомоги Україні та планування підтримки у сфері безпеки.
Під час візиту до Німеччини Байден отримає найвищу нагороду ФРН03.10.24, 20:40 • 16578 переглядiв