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В Берлине дипломаты все чаще нарушают ПДД: лидеры антирейтинга

Киев • УНН

 • 60 просмотра

В Берлине возросло количество нарушений ПДД водителями с дипломатическими номерами. Больше всего нарушений у водителей посольств Саудовской Аравии, США и Ирака, а украинские дипломаты на седьмом месте.

В Берлине дипломаты все чаще нарушают ПДД: лидеры антирейтинга

Водители автомобилей на дипломатических номерах в Берлине все чаще игнорируют правила дорожного движения. Количество выданных им админпротоколов за нарушение ПДД в 2024 году выросло второй год подряд. Такие данные предоставила полиция Берлина, сообщает DW со ссылкой на издание Tagesspiegel, пишет УНН.

Детали

В прошлом году в Берлине полиция составила 18 288 протоколов о нарушении правил дорожного движения в отношении автомобилей с дипломатическими номерами. А это в среднем по 50 нарушений в день, подсчитали в полиции. Количество нарушений увеличилось на 10% по сравнению с 2023 годом и растет уже второй год подряд, отметили правоохранители.

В Украине за год произошло более 25 тысяч ДТП: основные причины и количество жертв23.01.25, 13:20 • 24369 просмотров

Больше всего сообщений о нарушениях получили водители посольства Саудовской Аравии – 1225. За ними в топе - сотрудники посольства США с 1162 нарушениями. Далее с некоторым отрывом идут Ирак, Турция и Азербайджан, затем - Катар, Египет. Водители украинских дипломатов в этом антирейтинге - на седьмом месте.

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Чаще всего водители неправильно паркуются или нарушают скоростной режим. Но из-за иммунитета дипломаты не могут быть привлечены к ответственности, и производство по делу прекращается, уточняет издание.

Во время ДТП водители дипкорпуса убегали с места происшествия более чем в половине случаев. Полиция зафиксировала 48 аварий с участием посольских автомобилей, 19 из которых привели к травмам, один человек погиб.

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Напомним

Европарламент поддержал принятие директивы, согласно которой наказание за превышение скорости или вождение в нетрезвом состоянии должно применяться во всех государствах-членах ЕС.

Лилия Набока

Лилия Набока

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