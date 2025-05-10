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Financial Times

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Наехал на полицейского, который проверял документы: в Ровенской области мужчине сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 392 просмотра

В Сарнах водитель, нарушая ПДД, наехал на полицейского, пытаясь скрыться. 28-летний нарушитель задержан, полицейский получил легкие телесные повреждения.

Наехал на полицейского, который проверял документы: в Ровенской области мужчине сообщили о подозрении

В Ровенской области мужчина наехал на полицейского, который остановил его для проверки документов. Нарушителя задержали и уже сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

8 мая около 12 часов в городе Сарны экипаж патрульной полиции обнаружил автомобиль "Audi А2", водитель которого припарковал транспортное средство с нарушением ПДД.

Во время общения водитель вел себя агрессивно, не предъявил документы, удостоверяющие личность, пытаясь покинуть место происшествия, наехал на полицейского. Его коллегам удалось задержать водителя.

28-летнего жителя Рокитновской громады в порядке статьи 208 УПК Украины поместили в изолятор временного содержания.

Следователь сообщил ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Продолжается досудебное расследование

Добавим

По данным правоохранителей, у 29-летнего старшего лейтенанта полиции диагностировали легкие телесные повреждения. Он проходит амбулаторное лечение.

Наехал на полицейскую при проверке документов: на Закарпатье задержали водителя авто31.03.25, 17:02 • 24930 просмотров

Антонина Туманова

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