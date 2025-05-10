Наехал на полицейского, который проверял документы: в Ровенской области мужчине сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Сарнах водитель, нарушая ПДД, наехал на полицейского, пытаясь скрыться. 28-летний нарушитель задержан, полицейский получил легкие телесные повреждения.
В Ровенской области мужчина наехал на полицейского, который остановил его для проверки документов. Нарушителя задержали и уже сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
Детали
8 мая около 12 часов в городе Сарны экипаж патрульной полиции обнаружил автомобиль "Audi А2", водитель которого припарковал транспортное средство с нарушением ПДД.
Во время общения водитель вел себя агрессивно, не предъявил документы, удостоверяющие личность, пытаясь покинуть место происшествия, наехал на полицейского. Его коллегам удалось задержать водителя.
28-летнего жителя Рокитновской громады в порядке статьи 208 УПК Украины поместили в изолятор временного содержания.
Следователь сообщил ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.
Продолжается досудебное расследование
Добавим
По данным правоохранителей, у 29-летнего старшего лейтенанта полиции диагностировали легкие телесные повреждения. Он проходит амбулаторное лечение.
Наехал на полицейскую при проверке документов: на Закарпатье задержали водителя авто31.03.25, 17:02 • 24930 просмотров