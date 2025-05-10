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Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"
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Наїхав на поліцейського, який перевіряв документи: на Рівненщині чоловіку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 398 перегляди

У Сарнах водій, порушуючи ПДР, наїхав на поліцейського, намагаючись втекти. 28-річного порушника затримано, поліцейський отримав легкі тілесні ушкодження.

Наїхав на поліцейського, який перевіряв документи: на Рівненщині чоловіку повідомили про підозру

У Рівненській області чоловік наїхав на поліцейського, який зупинив його для перевірки документів. Порушника затримали і вже повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі

8 травня близько 12 години у місті Сарни екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль "Audi А2", водій якого припаркував транспортний засіб із порушенням ПДР.

Під час спілкування керманич поводив себе агресивно, не пред’явив документи, які посвідчують особу, намагаючись покинути місце події, наїхав на поліцейського. Його колегам вдалося затримати водія.

28-річного жителя Рокитнівської громади у порядку статті 208 КПК України помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий повідомив йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Триває досудове розслідування

Додамо

За даними правоохоронців, у 29-річного старшого лейтенанта поліції діагностували легкі тілесні ушкодження. Він проходить амбулаторне лікування.

Наїхав на поліцейську при перевірці документів: на Закарпатті затримали водія авто31.03.25, 17:02 • 24930 переглядiв

Антоніна Туманова

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