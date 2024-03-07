В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме уважают решение первой леди Украины Елены Зеленской, и вдовы погибшего российского оппозиционера Юлии Навальной об отказе от участия в выступлении президента США.

Об этом Кирби сказал в интервью Голосу Америки, передает УНН.

Мы, конечно, уважаем их решение об отказе от участия. Но Украина является важной ключевой страной сегодня. Украинцы мужественно борются уже два года. Уже более двух лет. И, безусловно, это была бы возможность признать преданность Америки Украине и борьбе, мужеству и стойкости украинского народа - сказал Кирби.

Также он отметил, что в Белом доме все разделяют горе из-за смерти Алексея Навального.

Признаем его смелость и продолжаем усилия, чтобы привлечь Кремль к ответственности за то, что произошло. Президент имел возможность встретиться с женой Навального и выразить как личные соболезнования, как и сочувствие всех американцев добавил Кирби.

Дополнение

Сегодня вечером президент США Джо Байден выступит с речью "О состоянии дел в стране". Он, в частности, планирует призвать законодателей немедленно принять законопроект о помощи Украине.

The Washington Post сообщало, что Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия там вдовы Навального. В команде Елены Зеленской "Суспільному" подтвердили, что первая леди получила приглашение на выступление Байдена, однако не сможет принять участие в мероприятии из-за "заранее запланированных событий" в своем графике.

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