У Білому домі прокоментували відмову Зеленської та Навальної взяти участь у виступі Байдена
Київ • УНН
Білий дім поважає рішення першої леді України Олени Зеленської та Юлії Навальної, вдови російського опозиціонера Олексія Навального, відмовитися від участі у виступі президента США Джо Байдена з промовою "Про становище країни".
Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Білому домі поважають рішення першої леді України Олени Зеленської, і вдови загиблого російського опозиціонера Юлії Навальної щодо відмови від участі у виступі президента США.
Про це Кірбі сказав в інтерв’ю Голосу Америки, передає УНН.
Ми, звичайно, поважаємо їхнє рішення щодо відмови від участі. Але Україна є важливою ключовою країною сьогодні. Українці мужньо борються вже два роки. Вже понад два роки. І, безумовно, це була б можливість визнати відданість Америки Україні та боротьбі, мужності і стійкості українського народу
Також він зазначив, що в Білому домі всі розділяють горе через смерть олексія навального.
Визнаємо його сміливість та продовжуємо зусилля, щоб притягнути Кремль до відповідальності за те, що сталося. Президент мав нагоду зустрітися із дружиною Навального та висловити як особисті співчуття, як і співчуття всіх американців
Доповнення
Сьогодні ввечері президент США Джо Байден виступить із промовою "Про стан справ у країні". Він, зокрема, планує закликати законодавців негайно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні.
The Washington Post повідомляло, що Зеленська відмовилася летіти у США на виступ Байдена через присутність там вдови Навального. У команді Олени Зеленської "Суспільному" підтвердили, що перша леді отримала запрошення на виступ Байдена, втім не зможе взяти участь у заході через "завчасно заплановані події" у своєму графіку.
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