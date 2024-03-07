У Німеччині пропонують скоротити допомогу новим українським біженцям
Київ • УНН
Одна з партій Німеччини пропонує припинити виплату цивільної допомоги новоприбулим українським біженцям і зменшити соціальні стимули для них, обмеживши допомогу 460 євро на місяць відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку.
У Німеччині партія Християнсько-соціалиний союз (ХСС) пропонує припинити виплати громадянської допомоги новоприбулим українським біженцям.
Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.
Деталі
Федеральний уряд та уряди штатів Німеччини знову взяли на розгляд політику щодо біженців.
Відзначається, що стабільно висока кількість шукачів притулку створює тиск на уряди федеральних земель, що спонукало глав урядів до зустрічі в Берліні для обговорення міграційної політики.
Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахіма Херрманна пропонує припинення виплати громадянської допомоги та зменшення соціальних стимулів для нових біженців з України. За його пропозицією, біженцям більше не належить громадянська допомога, а замість цього – допомога відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, що може суттєво зменшити соціальні стимули для міграції.
Додамо
Згідно з Законом про допомогу шукачам притулку, сума допомоги для одного шукача притулку обмежена до 460 євро на місяць.
В ООН закликали США продовжити фінансування підтримки біженців в Україні: необхідно майже 1 млрд доларів21.02.24, 08:57 • 28061 перегляд