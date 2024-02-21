В ООН закликали США продовжити фінансування підтримки біженців в Україні: необхідно майже 1 млрд доларів

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) заявило, що для Сполучених Штатів життєво важливо продовжувати фінансування гуманітарних організацій, щоб полегшити кризу біженців, спричинену вторгненням росії в Україну. Про це пише Reuters, інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, УВКБ ООН потребує 993 мільйони доларів для фінансування заходів реагування на кризу з українськими біженцями.

На ремонт будинків і надання допомоги, щоб ті, хто евакуювався, могли повернутися додому, було виділено 600 мільйонів доларів. Але поки що профінансовано лише 13% від цієї суми, вказали в ООН.

Ми, звичайно, дуже уважно стежимо за ситуацією в США, які є нашим головним донором у всьому світі. Державний департамент повинен отримати додаткові бюджетні можливості, в тому числі для допомоги Україні, яка ще не була проголосована Конгресом. Очевидно, що частина цієї підтримки може бути спрямована на УВКБ ООН та інші агентства ООН для підтримки біженців в Україні - заявив регіональний директор УВКБ ООН у Європі Філіп Леклерк.

За словами Леклерка, США вносять понад 30% бюджету УВКБ ООН, а іншими провідними донорами є Євросоюз, Німеччина і Японія.

Леклерк зазначив, що більшість українських біженців висловили бажання повернутися додому, але ракетні обстріли та невизначені економічні перспективи заважають їм це зробити. Він також додав, що УВКБ ООН надає пріоритет ремонту будинків.

"Нам потрібно, щоб ця щедрість, яку ми бачили в усьому світі, продовжувалася для України, поки триває війна", - сказав Леклерк.

Доповнення

Вторгнення росії змусило близько 6,3 мільйона людей в Україні виїхати за кордон. За даними УВКБ ООН, ще 3,7 мільйона залишаються внутрішньо переміщеними особами.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) також намагається з'ясувати, що сталося з 23 000 людей - як з українського, так і з російського боку - сім'ї яких не мають про них жодних звісток. Це може бути пов'язано з тим, що вони потрапили в полон, були вбиті або втратили зв'язок зі своїми родичами після того, як покинули свої домівки.

Близько двох третин українських біженців хочуть повернутися додому - опитування ООН