В ООН призвали США продолжить финансирование поддержки беженцев в Украине: необходимо почти 1 млрд долларов
Киев • УНН
ООН призывает США продолжить выделение финансирования для гуманитарных организаций в поддержку беженцев в Украине.
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что для Соединенных Штатов жизненно важно продолжать финансирование гуманитарных организаций, чтобы облегчить кризис беженцев, вызванный вторжением россии в Украину. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, УВКБ ООН нуждается в 993 миллионах долларов для финансирования мер реагирования на кризис с украинскими беженцами.
На ремонт домов и оказание помощи, чтобы те, кто эвакуировался, могли вернуться домой, было выделено 600 миллионов долларов. Но пока что профинансировано лишь 13% от этой суммы, указали в ООН.
Мы, конечно, очень внимательно следим за ситуацией в США, которые являются нашим главным донором во всем мире. Государственный департамент должен получить дополнительные бюджетные возможности, в том числе для помощи Украине, которая еще не была проголосована Конгрессом. Очевидно, что часть этой поддержки может быть направлена на УВКБ ООН и другие агентства ООН для поддержки беженцев в Украине
По словам Леклерка, США вносят более 30% бюджета УВКБ ООН, а другими ведущими донорами являются Евросоюз, Германия и Япония.
Леклерк отметил, что большинство украинских беженцев выразили желание вернуться домой, но ракетные обстрелы и неопределенные экономические перспективы мешают им это сделать. Он также добавил, что УВКБ ООН предоставляет приоритет ремонту домов.
"Нам нужно, чтобы эта щедрость, которую мы видели во всем мире, продолжалась для Украины, пока продолжается война", - сказал Леклерк.
Дополнение
Вторжение России заставило около 6,3 миллиона человек в Украине выехать за границу. По данным УВКБ ООН, еще 3,7 миллиона остаются внутренне перемещенными лицами.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) также пытается выяснить, что произошло с 23 000 человек - как с украинской, так и с российской стороны - семьи которых не имеют о них никаких известий. Это может быть связано с тем, что они попали в плен, были убиты или потеряли связь со своими родственниками после того, как покинули свои дома.
Около двух третей украинских беженцев хотят вернуться домой - опрос ООН20 февраля 2024, 12:46 • 23540 просмотров
В ООН призвали США продолжить финансирование поддержки беженцев в Украине: необходимо почти 1 млрд долларов
ООН призывает США продолжить выделение финансирования для гуманитарных организаций в поддержку беженцев в Украине.
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