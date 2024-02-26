В Белом доме призвали Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО

Белый дом приветствовал решение Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Мы хотели бы приветствовать Швецию вместе с Финляндией в альянсе НАТО очень, очень скоро сказала Карин Жан-Пьер.

Она призвала правительство Венгрии быстро завершить процесс, чтобы позволить Швеции вступить в НАТО.

Ранее сегодня парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции, устранив последнее серьезное препятствие для членства.

Дополнение

Швеция избегала военных альянсов более 200 лет и долго исключала возможность вступления в НАТО - вплоть до вторжения России в Украину.

Затем она подала совместную заявку с соседней Финляндией, но Турция и Венгрия сначала выступили против, несмотря на то, что все остальные члены НАТО проголосовали за поддержку этого шага.

Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса