В Белом доме призвали Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО
Киев • УНН
Белый дом призвал Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО после того, как венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции, устранив последнее серьезное препятствие на пути к членству.
Белый дом приветствовал решение Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Sky News, передает УНН.
Детали
Мы хотели бы приветствовать Швецию вместе с Финляндией в альянсе НАТО очень, очень скоро
Она призвала правительство Венгрии быстро завершить процесс, чтобы позволить Швеции вступить в НАТО.
Ранее сегодня парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции, устранив последнее серьезное препятствие для членства.
Дополнение
Швеция избегала военных альянсов более 200 лет и долго исключала возможность вступления в НАТО - вплоть до вторжения России в Украину.
Затем она подала совместную заявку с соседней Финляндией, но Турция и Венгрия сначала выступили против, несмотря на то, что все остальные члены НАТО проголосовали за поддержку этого шага.
Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса7 февраля 2024, 23:38 • 33455 просмотров
В Белом доме призвали Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО
Белый дом призвал Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО после того, как венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции, устранив последнее серьезное препятствие на пути к членству.
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