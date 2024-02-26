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У Білому домі закликали Угорщину швидко завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Київ • УНН

 • 34178 перегляди

Білий дім закликав Угорщину швидко завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО після того, як угорський парламент ратифікував заявку Швеції, усунувши останню серйозну перешкоду на шляху до членства.

У Білому домі закликали Угорщину швидко завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Білий дім привітав рішення Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Ми хотіли б вітати Швецію разом із Фінляндією в альянсі НАТО дуже, дуже скоро

сказала Карін Жан-П’єр.

Вона закликала уряд Угорщини швидко завершити процес, щоб дозволити Швеції вступити до НАТО.

Раніше сьогодні парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції, усунувши останню серйозну перешкоду для членства.

Доповнення

Швеція уникала військових альянсів понад 200 років і довго виключала можливість вступу до НАТО – аж до вторгнення Росії в Україну.

Потім вона подала спільну заявку з сусідньою Фінляндією, але Туреччина та Угорщина спочатку виступили проти, попри те, що всі інші члени НАТО проголосували за підтримку цього кроку.

Генсек НАТО заявив, що Швеція скоро стане членом Альянсу08.02.24, 01:38 • 35342 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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