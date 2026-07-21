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В 7 областях отключения электроэнергии из-за вражеских атак и непогоды

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Из-за боевых действий и обстрелов без электроснабжения временно остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. Из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта в Николаевской и Полтавской областях.

В 7 областях отключения электроэнергии из-за вражеских атак и непогоды

Часть жителей в 5 областях Украины осталась без света из-за вражеских атак, еще в двух регионах - из-за непогоды, графиков отключений нет, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются 4 населенных пункта в Николаевской и Полтавской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

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"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 15:00", - указали в министерстве.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 21 июля, по состоянию на 09:30, оно было на том же уровне, что и предыдущего дня – в понедельник.

Вчера, 20 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,3% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 17 июля. Причина – традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели.

Юлия Шрамко

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