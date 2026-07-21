На части Украины сохранятся дожди и жара - прогноз погоды на 21 июля
Киев • УНН
В большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях умеренные дожди, грозы, местами град. На остальной территории без осадков, температура днем 23-33°.
В Украине 21 июля ожидаются дожди с грозами, местами с градом и шквалами, а температура воздуха местами поднимется до 33 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу, сегодня переменная облачность.
В большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях умеренные дожди, грозы, днем местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер северный, в западных и северных областях - западный, 5-10 м/с.
Температура на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°, в западных областях 20-25°.
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