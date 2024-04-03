"Уже оттачивают навыки на F-16": Евлаш рассказал об обучении пилотов в Дании и США

Несколько групп украинских пилотов проходят обучение в разных странах для управления истребителями F-16. Две передовые группы, которые находятся в Дании и США уже оттачивают свои навыки на самолетах F-16. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, на каком этапе обучение пилотов на F-16, Евлаш ответил:

"У нас несколько групп проходят обучение в разных странах. Сейчас у нас две передовые группы находятся в Дании и США. Там они непосредственно уже оттачивают свои навыки на самолетах F-16. Также еще одна группа продолжает свое обучение, переместилась из Великобритании во Францию, где они уже летают, осваивают легкомоторные самолеты".

Также по его словам, одна группа проходит обучение наземной подготовки в Англии, изучает язык.

Кроме того, Евлаш сообщил, что продолжается подготовка технического персонала, чтобы в дальнейшем эти специалисты уже обучали своих коллег в Украине.

Дополнение

В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16.

The New York Times сообщал, что к лету этого года 12 украинских пилотов будут готовы летать на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Но к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено только шесть F-16 из примерно 45 истребителей.

Нидерланды планируют подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом страна передаст 24 самолета F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16 еще до лета.