Совершенствование подготовки украинцев к национальному сопротивлению: Рада одобрила законопроект в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении (за основу) законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению. Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает УНН.

Подробности

В пояснительной записке к законопроекту № 13347 говорится о необходимости замены модели базовой общевойсковой подготовки для студентов новым подходом, который интегрируется в образовательный процесс и охватывает все уровни образования - от среднего до высшего.

Кроме того, там говорится о необходимости введения учебной дисциплины "Основы национального сопротивления", усовершенствования преподавания предмета "Защита Украины", а также обеспечения практической подготовки молодежи к национальному сопротивлению.

Данный законопроект был внесен в Верховную Раду еще в начале июня 2025 года. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дал заключение по рассмотрению проекта закона в июле текущего года.

Напомним

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в государстве уже функционирует более 900 центров для изучения предмета "Защита Украины". Он отметил, что там обучают тактической медицине и работе с дронами.