05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
Предмет "Захист України": є вже понад 900 осередків на базі яких вивчають дрони, такмед

Київ • УНН

 • 200 перегляди

В Україні вже функціонує понад 900 осередків для вивчення предмета "Захист України", де навчають тактичній медицині та роботі з дронами. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров, відзначивши сучасне обладнання та методологію.

Предмет "Захист України": є вже понад 900 осередків на базі яких вивчають дрони, такмед

Відкрито вже понад 900 осередків з вивчення предмета "Захист України". Там є тактична медицина, модулі пов'язані з дронами й з іншими сучасними технологіями. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях  П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.

Деталі    

Минулого року був розроблений предмет "Захист України" й вже понад 900 осередків по Україні ми запустили й на базі котрих старшокласники навчаються цим технологіям. Там є тактична медицина, модулі пов'язані з дронами й з іншими сучасними технологіями. Я особисто відвідував такі класи, осередки. Там використовуються інтерактивні тири

- розповів Федоров. 

 За його словами, також в цих осередках суперсучасне обладнання й методологія.   

Навіть в цивільному житті, це буде дуже корисно. Й це ще один дотик, знайомство з технологіями. Що таке дрон? Як він працює? Тактична медицина. Предмет "Захист України" активно розвивається

- заявив Федоров.  

Доповнення

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий повідомляв УНН, що планується ширше залучення ветеранів до викладання в осередках, де вивчається предмет "Захист України" для учнів 10–11 класів.  

Оновлений проєкт модельної навчальної програми "Захист України", що розроблений для учнів 10-11 класів, покликаний замінити шкільний предмет "Захист Вітчизни".  

Як повідомляли в МОН, проєкт модельної навчальної програми "Захист України", є ключовим елементом комплексного оновлення предмета, спрямованого на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя. Програма розроблена для учнів 10-11 класів.  

Анна Мурашко

ТехнологіїОсвіта
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України
Михайло Федоров