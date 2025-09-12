Предмет "Захист України": є вже понад 900 осередків на базі яких вивчають дрони, такмед
Київ • УНН
В Україні вже функціонує понад 900 осередків для вивчення предмета "Захист України", де навчають тактичній медицині та роботі з дронами. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров, відзначивши сучасне обладнання та методологію.
Відкрито вже понад 900 осередків з вивчення предмета "Захист України". Там є тактична медицина, модулі пов'язані з дронами й з іншими сучасними технологіями. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.
Деталі
Минулого року був розроблений предмет "Захист України" й вже понад 900 осередків по Україні ми запустили й на базі котрих старшокласники навчаються цим технологіям. Там є тактична медицина, модулі пов'язані з дронами й з іншими сучасними технологіями. Я особисто відвідував такі класи, осередки. Там використовуються інтерактивні тири
За його словами, також в цих осередках суперсучасне обладнання й методологія.
Навіть в цивільному житті, це буде дуже корисно. Й це ще один дотик, знайомство з технологіями. Що таке дрон? Як він працює? Тактична медицина. Предмет "Захист України" активно розвивається
Доповнення
Міністр освіти й науки Оксен Лісовий повідомляв УНН, що планується ширше залучення ветеранів до викладання в осередках, де вивчається предмет "Захист України" для учнів 10–11 класів.
Оновлений проєкт модельної навчальної програми "Захист України", що розроблений для учнів 10-11 класів, покликаний замінити шкільний предмет "Захист Вітчизни".
Як повідомляли в МОН, проєкт модельної навчальної програми "Захист України", є ключовим елементом комплексного оновлення предмета, спрямованого на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя. Програма розроблена для учнів 10-11 класів.