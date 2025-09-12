Предмет "Захист України": є вже понад 900 осередків на базі яких вивчають дрони, такмед

Відкрито вже понад 900 осередків з вивчення предмета "Захист України". Там є тактична медицина, модулі пов'язані з дронами й з іншими сучасними технологіями. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.

Минулого року був розроблений предмет "Захист України" й вже понад 900 осередків по Україні ми запустили й на базі котрих старшокласники навчаються цим технологіям. Там є тактична медицина, модулі пов'язані з дронами й з іншими сучасними технологіями. Я особисто відвідував такі класи, осередки. Там використовуються інтерактивні тири

За його словами, також в цих осередках суперсучасне обладнання й методологія.

Навіть в цивільному житті, це буде дуже корисно. Й це ще один дотик, знайомство з технологіями. Що таке дрон? Як він працює? Тактична медицина. Предмет "Захист України" активно розвивається