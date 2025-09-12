Предмет "Защита Украины": уже более 900 центров, на базе которых изучают дроны, такмед
Киев • УНН
В Украине уже функционирует более 900 центров для изучения предмета "Защита Украины", где обучают тактической медицине и работе с дронами. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров, отметив современное оборудование и методологию.
Открыто уже более 900 центров по изучению предмета "Защита Украины". Там есть тактическая медицина, модули, связанные с дронами и другими современными технологиями. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях Пятого Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН.
Детали
В прошлом году был разработан предмет "Защита Украины" и уже более 900 центров по Украине мы запустили, на базе которых старшеклассники обучаются этим технологиям. Там есть тактическая медицина, модули, связанные с дронами и другими современными технологиями. Я лично посещал такие классы, центры. Там используются интерактивные тиры
По его словам, также в этих центрах суперсовременное оборудование и методология.
Даже в гражданской жизни это будет очень полезно. И это еще одно прикосновение, знакомство с технологиями. Что такое дрон? Как он работает? Тактическая медицина. Предмет "Защита Украины" активно развивается
Дополнение
Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщал УНН, что планируется более широкое привлечение ветеранов к преподаванию в центрах, где изучается предмет "Защита Украины" для учащихся 10–11 классов.
Обновленный проект модельной учебной программы "Защита Украины", разработанный для учащихся 10-11 классов, призван заменить школьный предмет "Защита Отечества".
Как сообщали в МОН, проект модельной учебной программы "Защита Украины" является ключевым элементом комплексного обновления предмета, направленного на формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни. Программа разработана для учащихся 10-11 классов.