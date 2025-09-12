Предмет "Защита Украины": уже более 900 центров, на базе которых изучают дроны, такмед

Открыто уже более 900 центров по изучению предмета "Защита Украины". Там есть тактическая медицина, модули, связанные с дронами и другими современными технологиями. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях Пятого Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН.

Детали

В прошлом году был разработан предмет "Защита Украины" и уже более 900 центров по Украине мы запустили, на базе которых старшеклассники обучаются этим технологиям. Там есть тактическая медицина, модули, связанные с дронами и другими современными технологиями. Я лично посещал такие классы, центры. Там используются интерактивные тиры - рассказал Федоров.

По его словам, также в этих центрах суперсовременное оборудование и методология.

Даже в гражданской жизни это будет очень полезно. И это еще одно прикосновение, знакомство с технологиями. Что такое дрон? Как он работает? Тактическая медицина. Предмет "Защита Украины" активно развивается - заявил Федоров.

Дополнение

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщал УНН, что планируется более широкое привлечение ветеранов к преподаванию в центрах, где изучается предмет "Защита Украины" для учащихся 10–11 классов.

Обновленный проект модельной учебной программы "Защита Украины", разработанный для учащихся 10-11 классов, призван заменить школьный предмет "Защита Отечества".

Как сообщали в МОН, проект модельной учебной программы "Защита Украины" является ключевым элементом комплексного обновления предмета, направленного на формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни. Программа разработана для учащихся 10-11 классов.