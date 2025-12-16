Вдосконалення підготовки українців до нацспротиву: Рада схвалила законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада України прийняла у першому читанні (за основу) законопроєкт, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву. Про це повідомила пресслужбу парламенту, передає УНН.

Деталі

У пояснювальній записці до законопроекту № 13347 йдеться про необхідність заміни моделі базової загальновійськової підготовки для студентів новим підходом, що інтегрується в освітній процес та охоплює всі рівні освіти - від середньої до вищої.

Крім того, там йдеться про необхідність запровадження навчальної дисципліни "Основи національного спротиву", удосконалення викладання предмета "Захист України", а також забезпечення практичної підготовки молоді до національного спротиву.

Даний законопроект було внесено до Верховної Ради ще на початку червня 2025 року. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки надав висновок щодо розгляду проекту закону в липні поточного року.

Нагадаємо

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що в державі вже функціонує понад 900 осередків для вивчення предмета "Захист України". Він зазначив, що там навчають тактичній медицині та роботі з дронами.