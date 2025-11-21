Умеров заявил, что не согласовывал никаких пунктов "мирного плана" во время поездки в США

Умеров опроверг информацию о якобы согласованных предложениях США во время его командировки. Он уточнил, что его роль была исключительно технической - организация встреч и подготовка диалога, никаких оценок или согласований он не давал. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Пока в Киеве продолжается работа с американской делегацией, в публичном пространстве появляются предположения относительно содержания консультаций. Хочу сразу коротко уточнить. Во время командировки в США моя задача была технической – организация встреч и подготовка диалога - заявил Умеров.

По его словам, никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре.

Он также подчеркнул, что вчера состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией, уполномоченной президентом США Дональдом Трампом. Сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами.

Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции. Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций - добавил он.

Секретарь СНБО также отметил, что Украина взвешенно прорабатывает предложения партнеров в рамках неизменных принципов – суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.

Дополнение

Как сообщило издание The Wall Street Journal, американские чиновники заявили, что они тщательно согласовывают условия соглашения с Киевом. Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, одобрил "большинство плана" во время переговоров с американскими чиновниками, сообщают источники.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он является хорошим для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.