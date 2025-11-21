Умеров заявил, что не согласовывал никаких пунктов "мирного плана" во время поездки в США

$42.150.06
48.520.22
ukenru
05:29 • 11759 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
04:00 • 16785 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
04:07 • 23800 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 15605 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 20106 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 22852 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 21011 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
20 ноября, 17:57 • 29401 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
20 ноября, 16:14 • 45808 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 37928 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
96%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СБУ задержала информаторку ГРУ РФ, которая корректировала российские бомбардировки Лимана20 ноября, 22:52 • 13909 просмотра
оккупанты запускают систему ID MAX для тотальной слежки на ВОТ20 ноября, 23:10 • 15137 просмотра
Тарас Качка возглавит украинскую делегацию в Израиль для развития экономического сотрудничества20 ноября, 23:51 • 7840 просмотра
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну02:58 • 13074 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 13211 просмотра
публикации
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 4670 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины04:07 • 23803 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 50790 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 64383 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации20 ноября, 13:38 • 71211 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Сергей Лысак
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 13383 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 34932 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 48960 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 70961 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 67352 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
Тесла Модель Y
ЧатГПТ

Умеров заявил, что не согласовывал никаких пунктов "мирного плана" во время поездки в США

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Умеров заявил, что его роль во время командировки в США была исключительно технической, без согласования каких-либо пунктов "мирного плана". Он назвал публикации о "согласовании" непроверенной информацией.

Умеров заявил, что не согласовывал никаких пунктов "мирного плана" во время поездки в США

Умеров опроверг информацию о якобы согласованных предложениях США во время его командировки. Он уточнил, что его роль была исключительно технической - организация встреч и подготовка диалога, никаких оценок или согласований он не давал. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Пока в Киеве продолжается работа с американской делегацией, в публичном пространстве появляются предположения относительно содержания консультаций. Хочу сразу коротко уточнить. Во время командировки в США моя задача была технической – организация встреч и подготовка диалога

- заявил Умеров.

По его словам, никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре.

Он также подчеркнул, что вчера состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией, уполномоченной президентом США Дональдом Трампом. Сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами.

Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции. Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций

- добавил он.

Секретарь СНБО также отметил, что Украина взвешенно прорабатывает предложения партнеров в рамках неизменных принципов – суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.

Дополнение

Как сообщило издание The Wall Street Journal, американские чиновники заявили, что они тщательно согласовывают условия соглашения с Киевом. Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, одобрил "большинство плана" во время переговоров с американскими чиновниками, сообщают источники.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине. 

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он является хорошим для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев