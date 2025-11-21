Умєров заявив, що не погоджував жодних пунктів "мирному плану" під час поїздки до США
Київ • УНН
Умєров заявив, що його роль під час відрядження до США була виключно технічною, без погодження будь-яких пунктів "мирному плану". Він назвав публікації про "погодження" неперевіреною інформацією.
Умєров спростував інформацію про нібито погоджені пропозиції США під час його відрядження. Він уточнив, що його роль була виключно технічною - організація зустрічей і підготовка діалогу, жодних оцінок чи погоджень він не надавав. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Поки в Києві триває робота з американською делегацією, у публічному просторі з’являються припущення щодо змісту консультацій. Хочу одразу коротко уточнити. Під час відрядження до США моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу
За його словами, жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі.
Він також підкреслив, що учора відбулася розмова президента України Володимира Зеленського з американською делегацією, уповноваженою президентом США Дональдом Трампом. Сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами.
Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції. Публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій
Секретар РНБО також зауважив, що Україна виважено опрацьовує пропозиції партнерів у межах незмінних принципів – суверенітет, безпека людей і справедливий мир.
Доповнення
Як повідомило видання The Wall Street Journal американські чиновники заявили, що вони ретельно узгоджують умови угоди з Києвом. Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, схвалив "більшість плану" під час переговорів з американськими чиновниками, повідомляють джерела.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
Зеленський у четвер повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання в Україні.
Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що план завершення війни в Україні, який підтримує Дональд Трамп, постійно змінюється, але він є хорошим для обох сторін. США працюють над його реалізацією та ведуть переговори з Україною та росією.