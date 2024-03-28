Украинцам в Мюнхене станет проще оформить паспортные документы: что известно

В немецком Мюнхене для украинцев начал работать мобильный пункт ГП "Документ". Паспортные документы украинцы за рубежом могут оформить в 7 странах, сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

"Сегодня глава МВД ознакомился с работой стационарного подразделения в Варшаве. Учитывая значительный спрос услуг ГП "Документ" за рубежом, расширяем сеть представительств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас паспортные документы украинцы за рубежом могут оформить в 7 странах: Германии, Италии, Словакии, Испании, Турции, Чехии, Польше.

Напомним

Украинцы за рубежом, которые впервые оформляют паспорт после достижения 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ".