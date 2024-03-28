Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Украинцам в Мюнхене станет проще оформить паспортные документы: что известно
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В Украине разработали дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer
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"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"
В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"
Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста
Государственные сайты Словении стали объектом необычных кибератак
Соответствует всем потребностям Украины: Умеров о новом пакете военной помощи от Германии
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Украинцам в Мюнхене станет проще оформить паспортные документы: что известно
В Мюнхене, Германия, начал работу мобильный офис Государственного предприятия "Документ", который позволяет украинцам за рубежом получить паспортные документы.
Зеленский встретился с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe
Президент Зеленский встретился с делегацией группы Европейского парламента "Обновление Европы", обсудив военную помощь, противодействие российской пропаганде и процесс интеграции Украины в ЕС, отметив необходимость начать переговоры о вступлении во время председательства Бельгии в ЕС.
В Украине разработали дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer
Украина разработала комплекс дистанционного разминирования Ratel Deminer, способный находить и обезвреживать противопехотные мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2, который уже прошел испытания для гуманитарного разминирования вблизи Святогорска.
Telegram сотрудничает с роскомнадзором и фсб и хранит данные пользователей бессрочно - Spravdi
По данным украинских силовиков, Telegram сотрудничает с российскими органами власти - Роскомнадзором и ФСБ, блокируя каналы по их запросу и сохраняя данные пользователей в течение неопределенного срока.
"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"
россия обвинила Украину в причастности к нападению на концертный зал "Крокус Сити", что Белый дом отверг как "чушь", заявив, что ответственность несет исключительно Исламское государство и что США заранее предупредили россию об атаке экстремистов.
В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"
Министерство обороны Украины работает над юридическим определением понятия "кибервойна" и признанием кибератак актами войны с целью противодействия систематическим киберугрозам со стороны России и ее союзников.
Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста
Патрульный полицейский на микроавтобусе сбил насмерть велосипедиста в селе Великий Бычков Раховского района Закарпатской области.
Государственные сайты Словении стали объектом необычных кибератак
Правительственные сайты Словении, в том числе сайт президента, подверглись DDoS-атакам, которые позже были остановлены национальным центром реагирования на кибербезопасность SI-CERT, а ответственность за них взяла на себя российская хакерская группа Cyber Army Russia Reborn.
Соответствует всем потребностям Украины: Умеров о новом пакете военной помощи от Германии
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем беспилотники, оборудование для разминирования, боеприпасы, транспортные средства, средства маскировки оружия и систему спутниковой связи, что соответствует ключевым приоритетам Украины по словам украинского министра обороны.
Послы G7 призывают к прозрачному процессу отбора главы ВККС
Послы G7 призывают к прозрачному и справедливому процессу избрания нового председателя Высшей квалификационной комиссии судей в Украине после того, как предыдущий председатель подал в отставку.