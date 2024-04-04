Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

После того, как западные журналисты выяснили, что две немецкие компании Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, УНН решил поинтересоваться тем, как чувствуют себя эти компании в Украине в целом.

Кнауф Украина

Knauf реализует в Украине плитку, цементные плиты, решения для потолков, звукоизоляции, смеси для штукатурки и тому подобное. На сайте представительства немецкой компании в Украине указаны две компании ООО "КНАУФ Гипс Киев" и ООО "КНАУФ Гипс Донбасс". Последнее зарегистрировано в Соледаре, оккупированном после начала полномасштабного вторжения.

ООО "КНАУФ Гипс Киев" зарегистрирована в Киеве по улице Гарматной. По тому же адресу зарегистрировано еще несколько предприятий, как ООО "КНАУФ ИНСУЛЕЙШН УКРАИНА", ООО "КНАУФ ГИПС ФАСТИВ", ООО "КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА", ГП "КНАУФ-МАРКЕТИНГ", ГП "КНАУФ МАРКЕТИНГ ПРОДУКТЫ".

"КНАУФ Гипс Киев" имеет филиалы в Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Харькове и Днепропетровске.

Отметим, что, согласно открытым данным, "КНАУФ Гипс Киев" участвовала в государственных закупках только раз - в 2018 году. Сумма контакта тогда составляла 163 383 грн. За эти средства была закуплена услуга по машинной штукатурке для одного из департаментов Ивано-Франковской ОГА.

Но это не мешает немецкой компании активно поставлять свою продукцию украинским коммунальным и государственным структурам. В системе Prozorro мы обнаружили всего более 7 тысяч тендеров, где украинские структуры заказывали продукцию фирмы Knauf. 6671 этих торгов имеют статус "завершенных". Среди заказчиков продукции и воинские части, и коммунальные предприятия, местные советы, учебные заведения. Суммы закупок обычно 2-10 тысяч гривен. Есть конечно и большие, например, военная часть из Львовщины закупила влагостойкого гипсокартона на сумму более 200 тысяч гривен.

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WKB Systems

WKB Systems - производитель высокотехнологичного промышленного оборудования. Компания производит оборудование, в частности, для производства силикатного кирпича и автоматизированных кузниц. На сайте одной из украинских компаний партнеров WKB Systems указывается, что "Главный офис компании находится в москве, филиалы - в Варшаве, Киеве, Бухаресте, Праге и Братиславе".

Следует добавить, что WKB Systems была участником МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ REBUILD UKRAINE POWERED BY ENERGY 2023, которая состоялась в Варшаве. Аналогичная выставка запланирована на ноябрь этого года.

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