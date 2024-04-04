Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

В компании Knauf Украина пока не комментируют журналистское расследование об использовании своей продукции для строительства в оккупированном Мариуполе, передает УНН.

"Мы понимаем, о чем вы говорите... Делайте запрос или позвоните завтра", - сообщили журналисту УНН в компании Knauf Украина.

Напомним

Как минимум две компании из ФРГ - Knauf и WKB Systems - поставляют стройматериалы для использования в Мариуполе, следует из расследования программы Monitor Немецкого телеканала ARD.

Справка

Как указано на официальном сайте компании, КНАУФ является производителем строительных материалов, специализирующихся на производстве гипсокартонных плит, металлических профилей, гипсовых перегородок и других материалов для отделки помещений.

Активная деятельность компании на украинском рынке началась в августе 1996 года с создания дочерней фирмы "КНАУФ Маркетинг" и создании в 1997 году совместного предприятия на базе Киевского завода строительных материалов - "Строймак".

Кроме того, в 2008 году был открыт завод гипсовых пазогребневых плит "КНАУФ Гипс Донбасс", который располагается в оккупированном ныне Соледаре.