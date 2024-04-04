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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе
Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, потенциально нарушая санкции и сотрудничая с российскими оккупантами.
Украина и Литва согласовали ключевые пункты двустороннего соглашения по безопасности
Украина и Литва согласовали ключевые моменты и график подготовки двустороннего соглашения по безопасности с важными положениями.
"Укрэнерго" вводит графики отключения света в 6 регионах
Из-за недавних массированных атак россии на украинские электростанции и отсутствия достаточных генерирующих мощностей "Укрэнерго" вынуждена применять графики аварийных отключений электроэнергии с 18:20 до 22:00 в шести областях Украины.
Трамп назвал нелегальных иммигрантов "животными" на фоне жесткой антимигрантской риторики
Трамп назвал нелегальных иммигрантов в США "животными" во время предвыборной речи, обвинив мягкую миграционную политику Байдена в том, что она вызвала "нашествие" преступников из других стран.
Днепропетровщина: из-за атаки россиян тысячи людей остались без газа, водоснабжения и электричества, восстановительные работы продолжаются
Россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотников, повредив коммуникационные сети, оставив почти 5 000 абонентов без газа, 3 000 без воды и более 12 000 без электричества, хотя впоследствии услуги были восстановлены.
В 500 метрах от границы с Украиной: в Молдове обнаружили обломки дрона
Фрагменты беспилотника с маркировкой "Герань-2" были найдены в 500 метрах от молдавско-украинской границы вблизи села Этуля, что стало поводом для расследования спецслужб.
россияне нанесли четыре авиаудара по Донецкой области: два человека погибли, еще один ранен
Два человека погибли и один получил ранения в результате российского обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.
В 2025 году Бундесверу нужны дополнительные 6,5 млрд евро - Писториус
Бундесвер нуждается в дополнительных 6,5 миллиардов евро в бюджете на 2025 год, чтобы реструктуризировать и сделать его пригодным к войне из-за растущих угроз в Европе.
После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров
Оккупационные российские власти усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Запорожской области, определив 1 июля крайним сроком для получения российского паспорта.
Зеленский и генсек Организации американских государств обсудили подготовку Саммита мира в Швейцарии
Президент Зеленский обсудил с Генеральным секретарем Организации американских государств подготовку к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, стремясь к широкому представительству стран Латинской Америки и рассматривая возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.