Украина возобновляет работу «Дружбы» для получения 90 миллиардов евро от ЕС

Украина ожидает возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" уже во вторник, что откроет путь для снятия блокировок со стороны Европейского союза в связи с предоставлением Киеву столь необходимого кредита в размере 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов), передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам источников, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности, во вторник запланированы технические испытания трубопровода, который снабжал нефтью Венгрию и Словакию до того, как был поврежден в результате российской атаки в январе.

Лидеры ЕС одобрили кредит в декабре, но Венгрия с тех пор заблокировала выделение средств, при этом уходящий в отставку премьер-министр Виктор Орбан обусловил предоставление помощи возобновлением поставок нефти. Ожидается, что послы ЕС обсудят этот вопрос в среду.

В воскресенье правительство Венгрии дало понять, что готово снять блокировку кредита и поддержать финансирование Киева уже на этой неделе, если возобновятся поставки нефти.

Добавим

Издание отмечает, что эти средства крайне важны для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу более четырех лет после полномасштабного вторжения России и с учетом того, что США фактически прекратили свою помощь после возвращения Дональда Трампа к власти в 2025 году. По данным Bloomberg, Киеву хватит средств только до июня.

На прошлой неделе Словакия также заявила, что не будет нарушать единство ЕС в вопросе предоставления кредита Украине, что знаменует собой изменение позиции премьер-министра Роберта Фицо, который ранее угрожал отказаться от любой помощи из-за спора вокруг трубопровода. Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в преднамеренном затягивании ремонта трубопровода "Дружба", что Киев отрицает.

В то время как прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, Венгрии и Словакии было предоставлено временное разрешение на продолжение импорта. Европейская комиссия, исполнительный орган блока, планирует внести законодательное предложение о поэтапном прекращении оставшихся закупок не позднее конца 2027 года.